Легендарная группа «Русский размер» зажжет на русской вечеринке в Park Lounge Hilton!

Концерт группы «Русский размер» в Park Lounge, Hilton - это грандиозная русская вечеринка, со сладким чувством ностальгии в самом стильном месте города! Море роскоши и гламура, самая красивая и изысканная публика и разумеется любимые хиты!

Каждый раз, когда «Русский Размер» выступает в Таллинне, на их концертах полный аншлаг! И этот раз не будет исключением. Тем более, что группа уже давно не давала концерты в Таллинне. В эту ночь будут исполнены все самые известные, любимые и разрывающие танцпол супер – хиты!