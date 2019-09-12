Легендарная группа «Русский размер» зажжет на русской вечеринке в Park Lounge Hilton!

18 октября в клубе Park Lounge Hilton состоится концерт самой драйвовой группы из Санкт-Петербурга, которую знают и любят во всём мире и Таллинн не исключение! Со своим шоу, заряженным только драйвом и яркими эмоциями, на сцену выйдет группа “Русский размер”.
Концерт группы «Русский размер» в Park Lounge, Hilton - это грандиозная русская вечеринка, со сладким чувством ностальгии в самом стильном месте города! Море роскоши и гламура, самая красивая и изысканная публика и разумеется любимые хиты!
Каждый раз, когда «Русский Размер» выступает в Таллинне, на их концертах полный аншлаг! И этот раз не будет исключением. Тем более, что группа уже давно не давала концерты в Таллинне. В эту ночь будут исполнены все самые известные, любимые и разрывающие танцпол супер – хиты!
Группа "Русский размер" основана в 1991 году. Нынешний состав группы: Дмитрий Копотилов и Игорь Луценко. Самые известные хиты группы: "Ю-А-Ю", "Звезда разлуки", "Ангел дня", "Весна", "Было и прошло", "Вот и всё".
Таллинн! Давно мы у вас не были. С нетерпением ждём нашей с Вами встречи в Park Lounge, Hilton! Обещаем море драйва и разумеется исполнение всех наших главных хитов
До встречи 18 октября в Park Lounge Hilton. Будет жарко!
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