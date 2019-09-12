Ким Кардашян прокомментировала состояние своего здоровья после страшного диагноза

Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться с симптомами. Мы выбрали оптимальный план действия. Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно впадешь в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно,