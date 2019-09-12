Ким Кардашян прокомментировала состояние своего здоровья после страшного диагноза

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которой на днях диагностировали две страшные болезни, впервые прокомментировала свое состояние здоровья.
Во время эфира телешоу Today знаменитость рассказала о схеме лечения двух страшных болезней. Также она призналась, что не ожидала у себя болезни волчанка и ревматоидный артрит.
Я нашла удивительного врача, доктора Уоллеса, который выяснил причину моей проблемы. К сожалению, мне пришлось принимать лекарства, чтобы бороться с симптомами. Мы выбрали оптимальный план действия. Сейчас все под контролем, но аутоиммунные проблемы по-настоящему пугают. До недавнего времени я и не думала, что окажусь среди больных людей. Мысли крутятся в голове, думаешь о худшем. От всего этого действительно впадешь в депрессивное состояние. Я выбралась из него, но мне было страшно,
- прокомментировала свое состояние здоровья звезда.
Врач Ким Кардашян посоветовал ей не спешить с прогнозами, поскольку, по его мнению, диагноз ставить пока рано.
Кроме того, что у Ким Кардашян диагностировали волчанку и ревматоидный артрит, знаменитость также страдает псориазом, который время от времени появляется на ее теле.