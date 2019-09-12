ТОП-3: витамины и вещества, в которых наш организм нуждается больше всего

Нет правильного ответа на то, сколько нужно пить витаминов и минералов. Это зависит от образа жизни, рациона и истории болезней того или иного человека. Возможно, кому-то больше не хватает кальция. А другим – витамина С. Вместе с тем чаще всего встречается дефицит на определённые три витамина.

Иммунолог Хизер Модей решила рассказать о них. Благодаря этому вы будете знать, на какие питательные вещества нужно нацелиться в первую очередь:

1. Витамин В

Мы можем получить все виды витаминов группы В (за исключением В12) из растительных и животных продуктов питания. Но, несмотря на это, многие люди страдают от нехватки этих веществ. Почему?

Они используются для жизнедеятельности всего нашего организма. Для детоксикации, в энергетической, нервной и иммунной системе. Наше тело полагается на эту группу витаминов для выполнения множества функций. Поэтому потребления в пищу продуктов, богатых на витамин В, недостаточно.

Дефицит витамина В обычно сопровождается проблемами с кишечником. Некоторыми распространёнными признаками дефицита B12 являются синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике и синдром «протекающего» кишечника.

2. Цинк

Считаете, что цинк не является важным минералом для нашего организма? Это не так. Он помогает нашей иммунной системы в борьбе с вредными бактериями и вирусами. Цинк также способствует созданию необходимых белков в организме.

Как избежать дефицита? Ешьте больше морепродуктов. Устрицы, мидии, ростки пшеницы очень богаты цинком.

3. Магний

Этот витамин также важен для нашего здоровья. Поскольку наш организм благодаря ему выполняет 300 биохимических реакций. В продуктах его, к сожалению, не так и много. Поэтому иммунолог советует запастись добавками.

Есть разные формы магния. Хизер Модей принимает глицинат магния. Он помогает снизить беспокойство и улучшить сон, а также не обладает слабительным эффектом.