Чудеса, да и только! Смотри, кто пришел на торжественный премьерный показ смелой эстонской комедии «Единорог»

Торжественный премьерный показ прошел вчера, 11 сентября, в Coca-Cola Plaza, где зрителям предоставилась возможность сфотографироваться и пообщаться с создателями и актерами картины Райном Ранну, Тыну Хийелайд и Лийсой Пульк.

Быстро раскручивающийся сюжет достоверно и ярко показывает светлые и темные стороны работы компьютерных компаний, безумие и наслаждение, достижения и отчаяние, реальность и мечту... за горизонтом которой маячат Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск и им подобные. И все в погоне за миллиардами...

В основе сюжета – более 30 историй из реальной жизни эстонских стартапов за последние 15 лет, иногда невероятных, иногда смешных.

Автор сценария и режиссер – успешный ИТ-бизнесмен Райн Ранну, который уже пробовал себя в кинематографе и снял в 2016 году похожее на роуд-муви «Американское лето». «Единорог» – его вторая полнометражная картина.

Помимо блистающих в главных ролях Лийзы Пулк и Хенрика Кальмета, эстонские кинематографисты были и за кадром. Предыдущими работами оператора Антса Таммика стали благожелательно принятые «Рождество Эйи в Тондикаку» и «Правда и справедливость», художник Катрин Сипельгас работала в съемочной группе «Героев» и «Черного альпиниста», композитор Янек Мурд написал музыку к молодежной картине «Нулевая точка», а сопродюсер Аэт Лайгу завоевала немало призов с драмой «Мать».

Важные роли второго плана исполнили работающий в Голливуде актер эстонского происхождения Йохан Урб («C.S.I.: Место преступления Майами», «Иствик», «Образцовый самец») и Рохелио Дуглас мл., который играл, например, в трижды оскароносной «Одержимости» и блокбастере «Голос улиц». В фильме также снимались известные эстонские актеры Анти Кобин, Роланд Лаос, Рийво Антон, Райн Толк и многие другие.