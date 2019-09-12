74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Помощник Леонида Аркадьевича рассказал нам, почему у звезды Первого канала возникли проблемы со здоровьем:

— Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съёмкам «Поля чудес», — заявил Super представитель телеведущего.