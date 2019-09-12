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  • 74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Леонид Якубович.

ФОТО: Vitaly Nevar / Vitaly Nevar/TASS

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.

Помощник Леонида Аркадьевича рассказал нам, почему у звезды Первого канала возникли проблемы со здоровьем:

— Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съёмкам «Поля чудес», — заявил Super представитель телеведущего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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