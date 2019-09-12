Чт, 12.09.2019
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Королёва всех сдала: певица опубликовала видео, где она и другие звезды играют в карты на раздевание

Наташа Королева

ФОТО: SCANPIX

Певица поделилась записью 1996 года, на котором запечатлён отдых артистов во время длительного перелёта, пишет Лайф.

Наташа Королёва решила вспомнить молодость и выложила в свой Instagram видео 1996 года, на котором она с Владимиром Винокуром, Лолитой, Анжеликой Варум, Ириной Аллегровой и Филиппом Киркоровым играет в карты. Да не просто играет, а на раздевание.

— В долгих перелётах играем в азартные игры на деньги, а кто всё проиграл, то на раздевание!!! — написала певица в комментарии к видео.

Снимал всё это веселье на камеру Игорь Николаев. На кадрах видно, что выигравшая звезда забирает себе увесистый банк из выигранных банкнот. При этом несколько знаменитостей за столом уже полураздеты — видимо, успели проиграть свои гонорары.

Когда артисты прибыли в аэропорт, трап к их самолёту не подали, звёздам пришлось спускаться по приставной стремянке. Гастроли российских исполнителей были организованы в рамках предвыборной программы Бориса Ельцина "Голосуй, или проиграешь".

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