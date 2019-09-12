Женщина сделала на месте гибели Виктора Цоя в Латвии то, чего никто еще не делал
15 августа 1990 года, когда многие читатели портала Limon.ee еще даже не родились, в Латвии на 35-м километре шоссе Слока-Талси в возрасте 28 лет погиб легендарный Виктор Цой. Его песни живут в сердцах миллионов и некоторые композиции перепеты другими артистами.
Недавно Цою воздвигли памятник недалеко от места гибели. В день смерти артиста там собираются сотни поклонников творчества исполнителя, чья жизнь так рано и нелепо оборвалась, он погиб в результате ДТП.
«Я стал свидетелем того, как молодая женщина осуществила мечту многих поклонников группы "Кино". К сожалению, не многие могут попасть на 35 километр, где погиб их кумир. Поэтому она решила зажечь 100 свечей в память о Викторе Цое от всех поклонников», - пишет наш читатель.