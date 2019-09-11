Смотрите, как прошел самый Некислый кинопоказ в Таллинне и кто выиграл классные призы

Перед показом были разыграны призы, подарки и сувениры от портала Limon.ee. На месте также побывал наш фотограф. Вечер провел Эдгар Гергель! Смотри в галерее, кто пришел на сегодняшний показ.

Уже в четверг, 12 сентября, в 19:00 кинопоказы с призами и напитками пройдут в Нарве (Astri) и Тарту (Eeden).

«Дорогой папа» — российский комедийный фильм режиссера Михаила Расходникова.

Владелец огромной торговой сети Вадим привык добиваться всего любыми способами. Продуманный план и обаяние помогли ему найти китайского инвестора, готового вложиться в фирму, когда-то созданную его мамой. Однако после смерти мамы выяснилось, что свой бизнес она завещание не ему, а своей внучке. Вадим надеется, что и в ситуации со своей дочерью его спасет обаяние, но эти методы не работают.