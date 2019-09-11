«Дом-2» - это не про деньги: кастинг-директор про зарплату участников и критерии отбора в Риге (ВИДЕО)

Галерея: Кастинг "Дом-2" на ТНТ в Риге

По словам представителей телепроекта, в Риге было получено самое большое количество заявок на кастинг за последнее время.

Кастинг-директор Евгений Шабаинский отметил, что участник не обязательно может быть красивым. Он должен быть ярким и интересным. Создавать вокруг себя движение.

"Вот он зайдет к нам на кастинг и мы все на него смотрим, хотя он ничего не сделал и мы сразу понимаем, что это наш герой", - пояснил он.

Кастинг-менеджер Александра Токарь объяснила, что участник должен быть типажным. Следует понимать, сделает он рейтинги или нет.

"Внешность для нас не главное", - резюмирует она.

Кастинг "Дом-2" в Риге ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

"Дом-2" на телеканале ТНТ длится уже 15 лет. Успех этого шоу в том, что оно про обыкновенных людей.

"Людям интересно смотреть за такими же как и они. Переживать такие же ситуации... Они смотрят и учатся на ошибках... Это, возможно, как-то им помогает...", - считает Евгений.

Александра Токарь считает, что именно эффект "замочной скважины" и делает проект таким интересным.

"Все люди любят подглядывать, сплетни, интриги. У нас везде камеры и можно наблюдать за парами, подглядывать и вроде герои уже как близкие знакомые, но в реальной жизни не виделись", - подчеркивает она.

Кастинг-менеджер "Дом-2" на ТНТ объяснила, что есть цензура на проекте, но Евгений Шабаинский отметил, что в основном есть "внутренняя цензура".

Александра объяснила, что к ним на проект идут не за деньгами. Да, есть такое, что если участник им нравится, то они могут пересмотреть сумму, которая будет выплачиваться за жизнь в реалити-шоу.

"Могут быть участники, которые были у нас месяц и они ничего не заработали... К нам идут не ради денег, к нам идут строить отношения. Есть много пар и много примеров, где люди встречаются, женятся, рожают детей и все у них прекрасно", - пояснила она.

Оказывается, на телестройке есть испытательный срок. Если человек продержится 51 день, то с ним заключается контракт и его зарплата зависит только от него.

Кастинг "Дом-2" в Риге ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Важно насколько его будут любить телезрители. Создатели проекта также берут на себя все расходы про приезде участника в Москву. Оплачивается его проживание в гостинице до момента, как он зайдет на проект.

"Зарплата - это такой приятный бонус. Те, кто идут на проект за деньгами, они там долго не задерживаются. "Дом-2" - это не про деньги, а про отношения", - подчеркивает Евгений.

При отборе кандидатов оценивается психологическая готовность участников. Пребывание на проекте - это довольно тяжелое испытание, поэтому в первую очередь кастинг-менеджеры смотрят на психологическое состояние.

"Мы берем людей заранее готовых для этого проекта", - рассказывает Шабаинский.

За 15 лет через проект прошло около 2,5 тысяч участников. Кто-то из них стал героем скандальных ситуаций, но угрозу репутации проекта это не создает. Кастинг-менеджер подчеркнула, что "Дом-2" на ТНТ - это проект с участием ярких людей, поэтому странно, если они потом нигде не проявят себя.

Напомним, 5 сентября в Риге состоялся кастинг телепроекта "Дом-2" на ТНТ. Отбор провела компания Global Media. В нем приняла участие популярная рижская блогер Яна Брук.

Яна Брук ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов