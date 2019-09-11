В Сети появилось видео, как звезды российского шоу-бизнеса играют в карты и курят в самолете

Популярная певица Наташа Королева удивила подписчиков своего Instagram видеозаписью, снятой более 20 лет назад - в 1996 году, сообщает Topnews.
В кадре известные уже тогда артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита Милявская, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и сама Королева «режутся» в карты на борту самолета, причем некоторые из знаменитостей курят прямо в салоне летящего авиалайнера.
«Рубрика «Как молоды мы были!». 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание !!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН.....» - прокомментировала ролик певица.
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание 🤭 !!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН..... @vladimir_vinokur @fkirkorov @lolitamilyavskaya @avarum @irinaallegrovaofficial #артисты #гастроли #символюности #карты #игра #stars
Подписчики Наташи Королевой пришли в восторг от увиденного.