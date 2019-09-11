Ср, 11.09.2019
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  • В Сети появилось видео, как звезды российского шоу-бизнеса играют в карты и курят в самолете

В Сети появилось видео, как звезды российского шоу-бизнеса играют в карты и курят в самолете

Филипп Киркоров

ФОТО: скриншот видео

Популярная певица Наташа Королева удивила подписчиков своего Instagram видеозаписью, снятой более 20 лет назад - в 1996 году, сообщает Topnews.

В кадре известные уже тогда артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита Милявская, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и сама Королева «режутся» в карты на борту самолета, причем некоторые из знаменитостей курят прямо в салоне летящего авиалайнера.

«Рубрика «Как молоды мы были!». 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание !!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН.....» - прокомментировала ролик певица.

Подписчики Наташи Королевой пришли в восторг от увиденного.

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