В Сети появилось видео, как звезды российского шоу-бизнеса играют в карты и курят в самолете

В кадре известные уже тогда артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Лолита Милявская, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и сама Королева «режутся» в карты на борту самолета, причем некоторые из знаменитостей курят прямо в салоне летящего авиалайнера.

«Рубрика «Как молоды мы были!». 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание !!! И кто выиграл? Ну конечно же ОН.....» - прокомментировала ролик певица.