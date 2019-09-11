Любовь Успенская показала свой особняк за десять миллионов евро

Коттедж она купила в 2013 году. В доме 16 комнат, восемь санузлов, бассейн. Особняки в этом районе стоят примерно 70 миллионов рублей (примерно десять миллионов евро). Дом расположен в КП «Никольская слобода».

Одна из главных изюминок дома Успенской – столовая. Здесь огромное количество дорогой мебели. На окнах в столовой красный многослойный текстиль. Здесь же расположен огромный черный кожаный диван с подушками серебряного цвета. В столовой стоит большой телевизор.

В спальне у Любови Успенской можно увидеть огромную итальянскую кровать и прикроватные тумбочки. Еще одна гордость хозяйки – белый кожаный пол. Такое, конечно, редко где можно увидеть, но «королеве русского шансона» такой дизайн в спальне вполне по душе.