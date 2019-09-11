Ср, 11.09.2019
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  • Парад бесвкусицы и голых тел… Звезды шокировали нарядами на модном показе в Нью-Йорке

Парад бесвкусицы и голых тел… Звезды шокировали нарядами на модном показе в Нью-Йорке
Как можно было это надеть...?

Певица Рианна представила новую коллекцию своего бренда в бруклинском «Барклайс-центре».

10 сентября в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции нижнего белья бренда Рианны Savage x Fenty. Во время шоу фото- и видеосъемка была категорически запрещена: даже гости должны были сдать свои телефоны на входе. Рианна разрешила фотографам снимать гостей только на красной дорожке, но и этого оказалось достаточно...

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