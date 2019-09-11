Стало известно, куда отправятся Константин Богомолов и Ксения Собчак после загса

Многие удивляются, почему 37-летняя Ксения, не отличавшаяся религиозностью, решилась на таинство. «Это очень красивая традиция, — объяснила Собчак. — Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти».

Также телеведущая призналась, что по этому случаю выбрала подвенечное платье от Edem, декорированное кружевами. А ведь предыдущая свадьба телеведущей с Максимом Виторганом не была пышной: все прошло довольно скромно, в качестве приглашенных числилось около десяти человек. В этот раз звезда решила устроить то торжество, о котором мечтала. «Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — отметила она.