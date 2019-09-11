Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника: ответ специалиста

Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкологические опухоли", – объясняет врач Заблоцкий. – Большое значение имеет насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью. Когда человек страдает кариозной болезнью и кариес поражает большую часть зубов или все зубы, то ротовая полость просто кишит инфекциями.