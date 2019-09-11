Вера Брежнева в необычном образе удивила поклонников

«Для меня важно быть рядом с сильным мужчиной, который заботится обо мне и поддерживает. Мой муж за последние несколько лет стал для меня настоящей опорой. Но в моей жизни были разные этапы. После развода я осталась одна с двумя детьми и сама не заметила, как превратилась в ту самую женщину, которая коня на скаку остановит и все может сама. И я поняла, что не хочу ею быть. Да, я сильная, но иногда хочу быть слабой рядом с сильным мужчиной... Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...» После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете!» — рассказала Вера.