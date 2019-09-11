Ср, 11.09.2019
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Знаки Зодиака, чьи мечты всегда сбываются

Желание. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Эти знаки всегда добиваются желаемого, уверяет журнал «Лиза».

 

Лев

Представитель знака всегда возьмет от жизни все. И это неудивительно. Главные мечты Льва — земные, но не простецкие. Он любит жизнь и знает, как радоваться каждому дню. Его желания всегда сбываются, ведь неуемное стремление жить как можно лучше у них в крови. 

Козерог

Козерог — один из самых амбициозных представителей знаков Зодиака. Иногда они желают чего-то так страстно, что прикладывают к этому все мыслимые и немыслимые усилия. При этом их мечты прагматичны, а значит, их реализация вполне реальна. 

Близнецы

Мечты Близнецов бывают похожи на бизнес-план, но тем проще им сбыться. А в совокупности с живым и острым умом реализация их целей — только дело времени. 

Тельцы 

Если представители знака видят цель, то идут к ней, не сворачивая с пути. Они не строят замков на песке, только на земле. Тельцы знают, как важен материальный фундамент, и готовы приложить массу усилий к тому, чтобы их мечты о светлом будущем стали реальностью.

 
 
 

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