Внутри — души ее бывших?! Сумка певицы Рианны свела Сеть с ума

Рианна прилетела в Нью-Йорк на Неделю моды и сразу привлекла к себе внимание паппарацци.

Поклонники знаменитости не удержались от комментариев с предположениями о том, что в этой крошечной сумке от Delvaux может хранить певица. Стоимость аксессуара ярко-желтого цвета оценивается 1050 долларов США.

Тем не менее, пользователи Twitter выдвинули свои варианты содержимого "кошелька" Рианны. Одни — уверены в том, что там лежит что-то ценное, другие же предположили, что в сумке находятся нематериальные вещи.

- Души обидевших ее мужчин.

- Пароль к сейфу, в котором спрятан ее новый музыкальный альбом.

- Ее любовь к фанатам.

- Свою музыку.

- Зачем ей вообще что-то носить в руках, у нее для этого есть другие люди.

Сейчас певица Рианна готовится к показу новой коллекции Savage x Fenty в Нью-Йорке. Возможно, в ее желтой крошечной сумке находится удача, которая поможет ей успешно провести свое выступление.