Ср, 11.09.2019
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  • Внутри — души ее бывших?! Сумка певицы Рианны свела Сеть с ума

Внутри — души ее бывших?! Сумка певицы Рианны свела Сеть с ума

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Rihanna

ФОТО: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Бурную реакцию пользователей соцсетей вызвала новая миниатюрная сумка певицы Рианны, с которой она прилетела в аэропорт Нью-Йорка в минувший понедельник, 9 сентября.

Рианна прилетела в Нью-Йорк на Неделю моды и сразу привлекла к себе внимание паппарацци.

Поклонники знаменитости не удержались от комментариев с предположениями о том, что в этой крошечной сумке от Delvaux может хранить певица. Стоимость аксессуара ярко-желтого цвета оценивается 1050 долларов США.

Тем не менее, пользователи Twitter выдвинули свои варианты содержимого "кошелька" Рианны. Одни — уверены в том, что там лежит что-то ценное, другие же предположили, что в сумке находятся нематериальные вещи.

- Души обидевших ее мужчин.

- Пароль к сейфу, в котором спрятан ее новый музыкальный альбом.

- Ее любовь к фанатам.

- Свою музыку.

- Зачем ей вообще что-то носить в руках, у нее для этого есть другие люди.

Сейчас певица Рианна готовится к показу новой коллекции  Savage x Fenty в Нью-Йорке. Возможно, в ее желтой крошечной сумке находится удача, которая поможет ей успешно провести свое выступление.

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