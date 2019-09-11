Александру Розенбауму диагностировали рак

Еще в прошлом году ходили слухи, что 67-летний Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на то, что артист отрицал новости о тяжелом недуге, 2 сентября он был экстренно госпитализирован. Врачи провели ему многочасовую операцию.