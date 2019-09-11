Александру Розенбауму диагностировали рак

По сообщениям СМИ, известному певцу диагностировали рак. Недавно артист перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пишет «Стархит».
Еще в прошлом году ходили слухи, что 67-летний Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на то, что артист отрицал новости о тяжелом недуге, 2 сентября он был экстренно госпитализирован. Врачи провели ему многочасовую операцию.
Сегодня стало известно, что популярный исполнитель вновь оказался на хирургическом столе. По словам источников, музыканту диагностировали рак. Однако операция прошла успешно, медикам удалось удалить злокачественную опухоль. Лечебную помощь Александр Яковлевич получил в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. Герцена. О состоянии артиста пока не сообщается.