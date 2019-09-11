Это видео порвало Сеть: спящий человек за рулем мчится на большой скорости

DakRandall рассказал, что ехал в соседнем авто и сначала не поверил своим глазам. Он снял всё на видео и попытался гудком разбудить уснувшего шофера, несшегося на скорости около 100 км/ч, но безуспешно, пишет Fox6.

Ролик произвёл фурор, тем не менее не все поспешили поверить в его правдоподобность. Ведь Tesla оснащена системой, которая издает громкий звук, если руки водителя не находятся на руле дольше 30 секунд. И водитель должен был проснуться. Однако автор видео настаивает на его подлинности.