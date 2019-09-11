Елизавета Боярская сделала заявление об актерской профессии

Известная российская актриса Елизавета Боярская сделала неожиданное заявление о своей профессии. В интервью «7дней.ru» 33-летняя артистка призналась, что ей все чаще приходится становиться перед выбором — семья или работа.

« В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась. Аппетита к этому у меня поубавилось. Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей », — рассказала Елизавета Боярская.

Знаменитость отметила, что ее в жизни многое изменилось после рождения второго сына. Елизавета Боярская не так давно осознала, что силы и здоровье — ресурс не бесконечный.