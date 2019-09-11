Самые активные и энергичные знаки Зодиака

Сколько людей, столько и характеров, но некоторые типичные черты специалисты по астрологии уже давно подмечают у большинства представителей того или иного знака Зодиака. Например, астрология помогает бороться с плохим настроением. В зодиакальном кругу можно выделить самые активные и деятельные знаки. Люди, рожденные под их покровительством, как правило, полны сил, энергии и готовности свернуть горы на пути к цели. Кто же эти счастливчики?

Близнецы

Открывают список Близнецы. У рожденного под этим созвездием человека энергии столько, будто ему выдали двойной запас (собственно, во многих сферах у Близнецов прослеживается двойственность, так что и здесь без нее не обошлось). Близнецы полны активной созидательной энергетики, поэтому их часто считают экстравертами, хотя не все они получают силы от социума. Многогранный собеседник, неутомимый и беспокойный энтузиаст, полный оптимизма и надежд на будущее, смелый путешественник — Близнецы будут прекрасно себя чувствовать во всех этих амплуа, создавая впечатление счастливчика, который всегда может поймать попутный ветер и вовремя развернуть паруса.

Стрелец

Значительным количеством энергетики обладают и типичные Стрельцы. Им требуется катализатор — нечто, что запустит их внутренний «двигатель», поможет проявиться всему энергетическому потенциалу. Это может быть хобби, необычный случай в жизни, который все перевернет с ног на голову, судьбоносное знакомство или горячо любимая работа — что-то, способное зажечь огонь Стрельцов. И тогда огненная стихия этого знака поможет им идти вперед, не зная преград, и добиваться желаемого.

Козерог

Козероги — наиболее активные представители знаков Зодиака стихии Земли. И Девам, и Тельцам свойственна внутренняя устойчивость, целеустремленность, уравновешенность, но в случае Козерогов эти качества позволяют им быть поистине несгибаемыми людьми. Упорство Козерогов — их известная черта, и они найдут в себе столько сил, сколько нужно, чтобы воплотить мечты в жизнь, доказать правоту, докопаться до истины. И в отличие от многих, энергию они берут не извне, они черпают ее из внутренних ресурсов — и потому они устойчивы к внешним обстоятельствам и не отступают там, где другие сдаются, теряя уверенность, силы и волю к победе.

Лев

Лев — знак Зодиака, отмеченный влиянием Солнца. Львы часто сильны физически, привлекательны внешне, у них много энтузиазма, притягательный имидж. А причина в высоком запасе витальных, жизненных сил. Именно Львы могут отплясывать в клубе чуть не до утра, после отработать целый день, провести пару блестящих встреч, а затем обсудить их с друзьями по дороге в фитнес-клуб. При этом Львам все же важно восстанавливаться, а также не рассчитывать только на везение и на свои внутренние ресурсы: иногда немного планирования не навредит.

Водолей

Водолеи — активные исследователи жизни, которые любят движение в любом его виде. Они часто увлечены спортом, созидательным хобби или благотворительностью. Это те люди, которые щедро делятся своей энергией, не теряя ее, а лишь приобретая — к ним тянутся полезные знакомства и связи, окружающие тоже стремятся быть с Водолеями на одной волне, выгодные предложения словно сами собой идут в руки. Водолеям, тем не менее, важно все-таки уметь говорить «нет», чтобы кто-то не использовал их энергичность в эгоистических и неблаговидных целях.

Не стоит думать, что нашим перечнем можно ограничиться. Достаточно высок, например, потенциал Овнов и Скорпионов — однако активность и энергичность они демонстрируют не всегда (их могут истощать вредные привычки, ревность, зависимости). На самом деле в подходящей среде и располагающих обстоятельствах будут себя прекрасно чувствовать и Тельцы, и Раки, и Рыбы, и любые другие знаки Зодиака — и они, конечно, будут энергичными и полными сил людьми. Важно создавать более комфортные для самореализации условия: ограничивать общение с токсичными людьми, поддерживать порядок в доме (и в планах на жизнь, ведь хаос в этой сфере утомит любого).