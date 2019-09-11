Некоторые любят побыстрее: истощенная Михалкова из «Уральских пельменей» шокировала Сеть своим видом

До сих пор неизвестно, чем она занималась все это время, однако несколько дней назад она прервала свое молчание, опубликовав фото и видео с концентра Надежды Бабчкиной.

Тогда поклонники обратили внимание, что Юлия за это время похудела, в особенности это было заметно по ногам. Сегодня же артистка поделилась с подписчиками очередным снимком, чем шокировала их. На фото видно, что она действительно сильно похудела - ее щеки буквально сдулась, а на лице остались только глаза и пухлые губы

Примечательно, что в подписи к публикации Михалкова пустилась в рассуждения о скорости, связав тему с «желанием куда-то расти и развиваться». Именно поэтому она предпочитает «мощное, спортивное авто».

«Скорость. Вчера ехала по Москве на бесконечно быстром Rolls-royce и задумалась: почему же я так люблю скорость? И неоднократно признавалась в этом! Так вот. Для меня важно чувствовать перспективу. Во всем. Когда знаешь, что при желании тебе есть, куда расти и развиваться. Поэтому я предпочитаю мощное, спортивное авто. Ты едешь на нем 90 км/час, соблюдаешь пдд, но точно знаешь, что если выехать на автодром, то можно выстрелить 300 км/час! И вот это чувство, когда ты знаешь, что есть перспектива, есть запас прочности и не виден предел мощности - самое крутое! Это касается работы, творчества, машины. Да всей жизни. А если нет перспективы, то лучше мимо пройти», - уверена Михалкова.

В свою очередь подписчики обратили свое внимание на выраженную худобу Юлии, что их видимо обеспокоило.