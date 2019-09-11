«Я была у него секс-рабыней»: домработница обвинила известного российского актера в побоях и изнасиловании

По словам Фатехиной, она является сиротой, которую подкинули в приют, после чего она росла в детском доме. Девушка окончила Брянский государственный университет, работала репетиром. Во время поиска работы она наткнулась на объявление о поиске помощницы в загородный дом. В итоге она оказалась у звезды «Брата-2» и «Сестер», но хозяин недвижимости оказался «настоящим зверюгой» и «графом Дракулой».

«Избивал меня. По факту я была у него секс-рабыней. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне рот рукой», - заявила она.

Домработница утверждает, что за происходящим наблюдала повар Елена и потребовала от актера три миллиона рублей (примерно 42 500 евро).

Орлов, в свою очередь, заявил, что домработница водила в дом мужчин. При этом он счастливо женат, и ему не нужна «эта пластилиновая дама». «На моих дорогостоящих диванах и коврах творилось непонятно что», - возмущается актер.

Однако проверка на детекторе лжи показала, что Фатехина врет. Также выяснилось, что она приехала из Украины, а раньше занималась «разводом» богатых клиентов в гостинице.