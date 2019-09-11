«Я была у него секс-рабыней»: домработница обвинила известного российского актера в побоях и изнасиловании

Новой героиней шоу «На самом деле» на «Первом канале» стала 29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина. Девушка пришла в студию и публично обвинила актера Дмитрия Орлова в изнасиловании и побоях, пишет Topnews.
По словам Фатехиной, она является сиротой, которую подкинули в приют, после чего она росла в детском доме. Девушка окончила Брянский государственный университет, работала репетиром. Во время поиска работы она наткнулась на объявление о поиске помощницы в загородный дом. В итоге она оказалась у звезды «Брата-2» и «Сестер», но хозяин недвижимости оказался «настоящим зверюгой» и «графом Дракулой».
«Избивал меня. По факту я была у него секс-рабыней. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне рот рукой», - заявила она.
Орлов, в свою очередь, заявил, что домработница водила в дом мужчин. При этом он счастливо женат, и ему не нужна «эта пластилиновая дама». «На моих дорогостоящих диванах и коврах творилось непонятно что», - возмущается актер.
Однако проверка на детекторе лжи показала, что Фатехина врет. Также выяснилось, что она приехала из Украины, а раньше занималась «разводом» богатых клиентов в гостинице.
Пользователи YouTube не оценили участие Орлова в этом скандальном шоу.