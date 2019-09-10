Вт, 10.09.2019
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  • Смотри, как отдохнули эстонские любители ходить голышом

Смотри, как отдохнули эстонские любители ходить голышом
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Культура натуризма в Эстонии не так уж сильно развита, однако глава эстонского общества натуристов Дон Симон Томпель планирует развивать эту сферу.

Этим летом Томпель организовал в Пярнумаа первую встречу эстонских натуристов. Помимо местных любителей отдыха без одежды на мероприятие приехали и гости из Скандинавии.

"К натуризму я пришла совсем недавно, так как до этого вообще не знала ничего об этом. Это сближает меня с природой. Я абсолютно не чувствую никакого неудобства, когда я раздета. Наоборот, я считаю это очень естественным",

— говорит эстонская модель Сюзанна.

Смотри, как проводили время голые мужчины и женщины в сюжете Reporter!

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