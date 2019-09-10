Смотри, как отдохнули эстонские любители ходить голышом

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Культура натуризма в Эстонии не так уж сильно развита, однако глава эстонского общества натуристов Дон Симон Томпель планирует развивать эту сферу.
Этим летом Томпель организовал в Пярнумаа первую встречу эстонских натуристов. Помимо местных любителей отдыха без одежды на мероприятие приехали и гости из Скандинавии.
"К натуризму я пришла совсем недавно, так как до этого вообще не знала ничего об этом. Это сближает меня с природой. Я абсолютно не чувствую никакого неудобства, когда я раздета. Наоборот, я считаю это очень естественным",
— говорит эстонская модель Сюзанна.
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