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  • В Хааберсти состоится бесплатный концерт, на сцене выступят Smilers

В Хааберсти состоится бесплатный концерт, на сцене выступят Smilers

Осень в Хааберсти 2019

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

В субботу, 14 сентября в 15:00 в амфитеатре у пруда Ыйсмяэ состоится традиционный осенний концерт и ярмарка, сообщает управа Хааберсти.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что вечер будет наполнен только хорошей музыкой. На сцене появятся лучшие артисты. «Осенний концерт в Хааберсти порадует любителей музыки. На сцене выступит группа Synne Valtri, Уку Сувисте, ансамбли Laine и Smilers. Концертную программу завершит фейерверк» - добавил старейшина.

Начиная с 12:00 на променаде у пруда Ыйсмяэ будет работать осенняя ярмарка. Там можно приобрести хуторские товары, изделия ручной работы, лук с Чудского озера, товары для красоты и здоровья и многое другое.

Для детей и молодежи будут открыты аттракционы и развлечения.

Ведущий дня – старейшина части города Андре Ханимяги.

Концерт бесплатный!

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