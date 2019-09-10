В Хааберсти состоится бесплатный концерт, на сцене выступят Smilers

В субботу, 14 сентября в 15:00 в амфитеатре у пруда Ыйсмяэ состоится традиционный осенний концерт и ярмарка, сообщает управа Хааберсти.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что вечер будет наполнен только хорошей музыкой. На сцене появятся лучшие артисты. «Осенний концерт в Хааберсти порадует любителей музыки. На сцене выступит группа Synne Valtri, Уку Сувисте, ансамбли Laine и Smilers. Концертную программу завершит фейерверк» - добавил старейшина.
Начиная с 12:00 на променаде у пруда Ыйсмяэ будет работать осенняя ярмарка. Там можно приобрести хуторские товары, изделия ручной работы, лук с Чудского озера, товары для красоты и здоровья и многое другое.
Для детей и молодежи будут открыты аттракционы и развлечения.
Ведущий дня – старейшина части города Андре Ханимяги.
Концерт бесплатный!