Вт, 10.09.2019
120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • В доме Петросяна обнаружили страшную находку

В доме Петросяна обнаружили страшную находку

Евгений Петросян

ФОТО: Kurov Alexander / COVI / Scanpix

Домработница Евгения Петросяна обнаружила в доме юмориста большое количество предметов, связанных с черной магией, пишет 7d.org.ua.

Ольга уже давно работает в доме артиста, на ее глазах проходил развод Евгения Вагановича с его супругой Еленой Степаненко.

И вдруг после расставания юмористов обнаруживаются ужасные находки: куклы вуду, разные мешочки с могильной землей, иголками  и соломой. 

Ольга рассказала: 

На косяке, в двери там. Причем они глубоко так посажены, что их просто так не заметишь. В мешках солома жженная. Есть даже мешочки с землей, я еще не понимала, что это такое...

Юморист был также шокирован магическими атрибутами, которыми был напичкан его особняк. Подозрения пали на бывшую супругу Петросяна. Ольга обратилась за помощью к священнику, но она все равно теперь опасается заходить в дом юмориста. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ