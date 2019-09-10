В доме Петросяна обнаружили страшную находку

Домработница Евгения Петросяна обнаружила в доме юмориста большое количество предметов, связанных с черной магией, пишет 7d.org.ua.
Ольга уже давно работает в доме артиста, на ее глазах проходил развод Евгения Вагановича с его супругой Еленой Степаненко.
И вдруг после расставания юмористов обнаруживаются ужасные находки: куклы вуду, разные мешочки с могильной землей, иголками и соломой.
Ольга рассказала:
На косяке, в двери там. Причем они глубоко так посажены, что их просто так не заметишь. В мешках солома жженная. Есть даже мешочки с землей, я еще не понимала, что это такое...
Юморист был также шокирован магическими атрибутами, которыми был напичкан его особняк. Подозрения пали на бывшую супругу Петросяна. Ольга обратилась за помощью к священнику, но она все равно теперь опасается заходить в дом юмориста.