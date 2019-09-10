Гуф обвинил Тимати в подставе после скандального клипа

Артист утверждает, что понятия не имел, когда клип выпустят в глобальную сеть. Исполнитель выложил на своей странице в Instagram короткое видео, где поделился с подписчиками негодованием. Он отметил, что изначально его намерения в отношении материала были максимально чистыми.

Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем. Я ни копейки с этого не получил...

— рассказал рэпер поклонникам.

Долматов подчеркнул, что более не намерен сотрудничать с Юнусовым и будет читать рэп в одиночку.

В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее,

— высказался мужчина.

Эпопея началась с того, что в интернете появился клип двух исполнителей на песню "Москва". Ролик опубликовали ко Дню города, и многие возмутились содержащимися там постулатами. Резкие выражения рэперов задели сердца жителей столицы, и многие поспешили выразить свое негодование.

Напомним, ранее Тимати также извинился за совместное с Гуфом творчество. Артист подчеркнул, что не ожидал такой негативной реакции. Кроме того, певец согласился, что с текстом вышел перебор и что Тимур не хочет никого цеплять и намерен удалить резонансное видео.