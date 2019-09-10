Вопрос читательницы: нахожусь в Германии, как мне получить свидетельство о разводе из Эстонии?

У человека имеется две возможности подтвердить факт развода. То, какой именно документ требует страна нахождения, следует выяснить заранее.

Возможности следующие:

1. В странах, входящих в Европейский союз, возможно подтвердить факт развода справкой, выдающейся на основании 39 статьи постановления Совета (ЕС) номер 2201/2003. Выдаваемая справка является действующим на территории Европейского союза документом, который подтверждает факт развода. Справка переводится соответствующей программой на язык той страны, куда она будет предоставлена. К этому документу следует приложить первичное свидетельство о разводе на эстонском языке. Если первичная справка не сохранилась, то мы выдадим повторную, за которую следует оплатить пошлину в размере 10 евро. Справка не выдается в дигитальном виде.

Заявление возможно подать лично в ЗАГСе, отправить с дигитальной подписью на электронный адрес perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee или в эстонском консульском учреждении.

Справка выдается ходатаю лично или доверенному им лицу. Доверенность оформляется в свободной форме.

2. Выдача справки в эстонской Республике.

Если у человека нет возможности самому прийти в ЗАГС, то это может сделать доверенное лицо. Доверенность оформляется в свободной форме. Доверенность можно предварительно отправить на электронный адрес perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee или обычной почтой. После получения ЗАГСом доверенности, лицо должно заполнить ходатайство о получении справки и оплатить пошлину.

Пошлина за выдачу документа составляет 10 евро (в пояснении указать RL abielulahutuse tõend), которую можно также оплатить на месте банковской картой или наличными. Ходатайствовать о свидетельстве гражданского состояния можно в эстонском посольстве в Берлине.

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