Самые везучие: какие знаки Зодиака находятся под охраной высших сил

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых в течение всей жизни бережет неведомая сила. Специалисты полагают, что все дело в очень сильных ангелах-хранителях.

Первыми в списке счастливчиков оказались Овны. Представители этого знака очень часто рискуют, следуя за своим азартом, и иногда оказываются в критических ситуациях. Но каждый раз буквально выходят сухими из воды.

Самыми удачливыми оказались Близнецы. Они почти никогда не думают об осторожности и собственной безопасности, однако ситуация всегда складывается в их пользу. При этом везти начинает даже тем, кто просто находится с Близнецами рядом. Астрологи убеждены, что секрет кроется в невероятной силе их ангелов-хранителей, которой хватает даже на стоящих неподалеку.

Также в число везунчиков попали Львы — на них всегда сфокусировано внимание окружающих, а из любых передряг, которые могут быть связаны и с риском для жизни, они умудряются необъяснимым образом выпутаться.

Девы легко ловят удачу за хвост. Представители этого знака Зодиака волшебным образом оказываются именно там, где нужно, чтобы не упустить свой шанс. Впрочем, в случае с Девами астрологи сомневаются — возможно, здесь дело не в ангеле-хранителе, а в невероятной интуиции, которая присуща знаку.