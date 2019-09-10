«Я кайфую»: Дмитрий Тарасов показал нежный кадр с годовалой дочерью

Дмитрий обустроил в особняке игровую зону для дочери. Звездный отец решил составить Милане компанию и отдохнул на мягком модульном покрытии. Девочка с интересом смотрела на папу, который расположился рядом.

«У дочи такой интересный период, когда она начинает подражать нам, радоваться, когда мы вместе, и восторгаться этими моментами, что становится тяжелее уезжать по делам и на восстановительные тренировки. Сейчас мы стараемся максимально уделить ей внимание, чтобы с появлением второго чуда в нашей семье никто не был обделен. Я кайфую от процесса, уже все заметили», — эмоционально высказался Тарасов.