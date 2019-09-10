Почему дергается глаз: причины нервного тика

Что вызывает подергивание глаза?

Есть несколько распространенных причин, которые легко устранить. Стресс и недостаток сна, слишком высокое потребление кофеина, алкоголя и никотина могут привести к тому, что глаз начнет дергаться.

Также из возможных причин – сухость глаза, возникающая чаще всего при работе с компьютером или долгом чтении. Иногда глазной тик возникает как реакция организма на прием антигистаминных препаратов или антидепрессантов. Если вы пользуетесь каплями для носа, которые снимают отек слизистой, у вас также может начаться тик.

Однако знайте: если веко дергается в течение нескольких недель, вам обязательно надо проконсультироваться с окулистом! Глазной тик может быть симптомом глаукомы, блефарита (воспаления глаз) или проблем с роговицей глаза.

Как избавиться от подергивания глаза?

Проще всего изменить свои привычки, которые могут приводить к глазному тику. Старайтесь соблюдать режим дня, не переутомляйтесь. Если вы подозреваете, что в подергивании глаза виноват стресс или усталость, попробуйте практики релаксации, например, займитесь йогой.

Если глазной тик для вас – частая проблема, стоит ограничить время работы на компьютере и пореже смотреть телевизор, реже читать. При работе на компьютере пользуйтесь глазными каплями, которые устраняют сухость глаз.