Куда смотрит муж?! Полуголая Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку

На красной дорожке Эмили блистала, как всегда, в откровенном платье, оно состояло из топа и нескольких веревок, соединяющих топ с юбкой. К наряду звезда подобрала босоножки на шнуровке и невысоких каблуках, сделала легкий вечерний макияж и немного распустила волосы.

Возлюбленный модели был в темно-сером костюме, футболке и серых ботинках. Вместе они позировали перед камерами фотографов в объятиях друг друга.