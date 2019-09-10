Куда смотрит муж?! Полуголая Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку
28-летняя модель Эмили Ратаковски вместе с мужем посетила премьерный показ фильма «Неограненные драгоценности», который прошел на Международном кинофестивале в Торонто.
На красной дорожке Эмили блистала, как всегда, в откровенном платье, оно состояло из топа и нескольких веревок, соединяющих топ с юбкой. К наряду звезда подобрала босоножки на шнуровке и невысоких каблуках, сделала легкий вечерний макияж и немного распустила волосы.
Возлюбленный модели был в темно-сером костюме, футболке и серых ботинках. Вместе они позировали перед камерами фотографов в объятиях друг друга.
На светских мероприятиях модель с мужем появляются вместе не так часто, возможно, Себастьян Беар-МакКлард просто не любит ходить с любимой на все эти церемонии?