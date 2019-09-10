Вт, 10.09.2019
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  • Куда смотрит муж?! Полуголая Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку

Куда смотрит муж?! Полуголая Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку
Мы другого и не ожидали...

28-летняя модель Эмили Ратаковски вместе с мужем посетила премьерный показ фильма «Неограненные драгоценности», который прошел на Международном кинофестивале в Торонто. 

На красной дорожке Эмили блистала, как всегда, в откровенном платье, оно состояло из топа и нескольких веревок, соединяющих топ с юбкой. К наряду звезда подобрала босоножки на шнуровке и невысоких каблуках, сделала легкий вечерний макияж и немного распустила волосы. 

Возлюбленный модели был в темно-сером костюме, футболке и серых ботинках. Вместе они позировали перед камерами фотографов в объятиях друг друга.

На светских мероприятиях модель с мужем появляются вместе не так часто, возможно, Себастьян Беар-МакКлард просто не любит ходить с любимой на все эти церемонии? 

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