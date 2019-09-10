L'One выпустил первую песню без Black Star. Рэпера заподозрили в плагиате

В 2005 году под сценическим именем Fort Minor Майк выпустил сингл High Road вместе с Джоном Леджендом. Именно этот трек, по мнению интернет-пользователей, вдохновил L'One на новую работу.

L'One уже несколько месяцев пытается через суд получить права на свои композиции у лейбла Black Star. Его коллеге Егору Криду повезло больше: «флагман» лейбла покинул команду без конфликтов и с правами на всё творчество. Кристине Си пришлось через суд добиваться права на свой псевдоним, лишь спустя несколько месяцев стороны договорились. L'One — единственный экс-артист Black Star, которому до сих пор не удалось примириться с Тимати. Горозия закидывает лейбл многомиллионными исками, которые пока не принесли успеха.