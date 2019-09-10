Вт, 10.09.2019
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  • Будущий муж Ксении Собчак вышел на сцену абсолютно голым

Будущий муж Ксении Собчак вышел на сцену абсолютно голым

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Константин Богомолов

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Константин Богомолов обнажился на вручении театральной премии, передает «7дней».

44-летний Константин Богомолов весьма удивил общественность. Дело в том, что накануне в Москве состоялось мероприятие, приуроченное к премии «Гвоздь сезона», ведущим которого и стал режиссер Богомолов.
 
По задумке организаторов, все мужчины должны были переодеться в женские наряды. Но будущий муж Собчак перещеголял всех: прямо на сцене он снял с себя всю одежду, прикрыв причинное место газеткой. Правда, в самый разгар его речи газетка не выдержала испытание и порвалась... Что сподвигло на такой поступок режиссера, неизвестно.
 
Фото голого Богомолова смотрите ЗДСЕЬ!
 
 

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