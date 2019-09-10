Будущий муж Ксении Собчак вышел на сцену абсолютно голым

44-летнийвесьма удивил общественность. Дело в том, что накануне в Москве состоялось мероприятие, приуроченное к премии «Гвоздь сезона», ведущим которого и стал режиссер Богомолов.

По задумке организаторов, все мужчины должны были переодеться в женские наряды. Но будущий муж Собчак перещеголял всех: прямо на сцене он снял с себя всю одежду, прикрыв причинное место газеткой. Правда, в самый разгар его речи газетка не выдержала испытание и порвалась... Что сподвигло на такой поступок режиссера, неизвестно.