Новая избранница обнародовала редкий кадр с Максимом Виторганом в день его рождения

Актриса разместила совместный снимок в Instagram Stories. Поздравление возлюбленного с 47-летием оказалось лаконичным. "Сегодня твой день", – написала пассия Максима Виторгана.

Максим Виторган и Нино Нинидзе ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, в этот день актера уже успели поздравить его коллеги и друзья, среди которых Олеся Судзиловская, Анастасия Цветаева и другие. Максим Виторган ранее заявил, что день рождения с каждым годом для него "все страннее".

О романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно в начале июля текущего года. Тогда знаменитости вместе посетили спектакль "Земля Нод" на ВДНХ. Несмотря на то, что Нино чуть позже опровергла информацию о том, что их с коллегой связывает нечто большее, чем дружба, бывший муж Ксении Собчак заставил усомниться в ее словах.