Вт, 10.09.2019
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  • Новая избранница обнародовала редкий кадр с Максимом Виторганом в день его рождения

Новая избранница обнародовала редкий кадр с Максимом Виторганом в день его рождения

Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Нино Нинидзе опубликовала в Instagram романтичное фото с избранником. Максим Виторган и она позируют крупным планом, прижавшись друг к другу головами, пишут Дни.ру.

Актриса разместила совместный снимок в Instagram Stories. Поздравление возлюбленного с 47-летием оказалось лаконичным. "Сегодня твой день", – написала пассия Максима Виторгана.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, в этот день актера уже успели поздравить его коллеги и друзья, среди которых Олеся Судзиловская, Анастасия Цветаева и другие. Максим Виторган ранее заявил, что день рождения с каждым годом для него "все страннее".

О романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно в начале июля текущего года. Тогда знаменитости вместе посетили спектакль "Земля Нод" на ВДНХ. Несмотря на то, что Нино чуть позже опровергла информацию о том, что их с коллегой связывает нечто большее, чем дружба, бывший муж Ксении Собчак заставил усомниться в ее словах.

Напомним, в день рождения Нинидзе Максим Виторган опубликовал пикантное фото: в кадре артистка позирует с обнаженными плечами. Кроме того, в СМИ утверждалось, что вскоре пара отправилась на совместный отдых в Одессу. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото, которыми артисты делились в соцсетях.

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