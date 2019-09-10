Виновата Брежнева? Джанабаева назвала настоящую причину ухода от Меладзе

Альбина Джанабаева еще год назад перестала быть подопечной Константина Меладзе, но объявила об этом только недавно. Артистка заявила, что поменяла продюсера, но о причинах внезапного ухода не распространялась. Теперь же она объяснила, почему вдруг решила разорвать рабочие отношения с братом своего мужа Валерия.

По словам Альбины, сотрудничество с Константином не совсем оправдало ее ожидания. В интервью шоу «Русские перцы» она намекнула на то, что после ее ухода из группы «ВИА Гра» существовал некий конфликт интересов, который не давал ей развиваться как артистке. Похоже, что Меладзе был всё это время слишком занят продвижением своей жены Веры Брежневой.

Джанабаева поняла, что Меладзе был не в состоянии «продюсировать ее в полной мере». Другими словами, Константин не занимался написанием песен для репертуара Альбины.

«Мне стало тесно что-ли... в общем я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой», — рассказала Альбина.