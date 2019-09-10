В субботу в Копли состоится фестиваль «КоплиФест» (ФОТО)

Музыкальная программа фестиваля подготовлена в сотрудничестве с Центром фольклорной музыки, который обещал позаботиться о незабываемых впечатлениях для любителей музыки в стиле фольк.

«Пыхья-Таллинн – это оазис культуры в нашей столице, но многие еще не до конца его открыли для себя. Надеюсь, что наше сотрудничество с Центром фольклорной музыки поможет им это сделать», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В рамках «КоплиФеста» выступят такие группы и артисты, как Estonian Voices, Меэлика Хайнсоо и Пауль Даниэль, Lõõtsavägilased, Puuluup ja дуэт Ruut, а также барабанщик Тыну Тубли и исполнительница блюза Kaisa Ling Thing.

Во дворе Морской Академии стартуют спортивная игра КоплиРогейн и целый ряд экскурсий. Также здесь состоится шоу канатаходца Яана Роозе и демонстрационный показ полицейских собак. Здесь же будут открыты молодежная зона и зона уличной еды.

КоплиФест ФОТО: управа Пыхья-Таллинна

В этом году к Коплискому фестивалю активно подключился бывший завод резиновых изделий «Пыхьяла», который порадует интересными мероприятиями на любой вкус, в том числе концертами, мастер-классами и экскурсиями. Полностью программа «КоплиФеста» опубликована ЗДЕСЬ. Там же открыта регистрация для участия в экскурсиях и спортивной игре.