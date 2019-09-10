В субботу в Копли состоится фестиваль «КоплиФест» (ФОТО)

Открывающийся в субботу, 14 сентября, коплиский фестиваль «КоплиФест» пройдет одновременно на восьми разных площадках. Наряду с просторным двором Морской академии Эстонии различные выступления, перформансы, мастер-классы и экскурсии пройдут также на территории завода «Пыхьяла», в порту Беккери, в помещениях Коплиской спасательной бригады, в Коплиском трамвайном депо, в историческом здании Коплиского народного дома и в других местах.
Музыкальная программа фестиваля подготовлена в сотрудничестве с Центром фольклорной музыки, который обещал позаботиться о незабываемых впечатлениях для любителей музыки в стиле фольк.
«Пыхья-Таллинн – это оазис культуры в нашей столице, но многие еще не до конца его открыли для себя. Надеюсь, что наше сотрудничество с Центром фольклорной музыки поможет им это сделать», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
В рамках «КоплиФеста» выступят такие группы и артисты, как Estonian Voices, Меэлика Хайнсоо и Пауль Даниэль, Lõõtsavägilased, Puuluup ja дуэт Ruut, а также барабанщик Тыну Тубли и исполнительница блюза Kaisa Ling Thing.
Во дворе Морской Академии стартуют спортивная игра КоплиРогейн и целый ряд экскурсий. Также здесь состоится шоу канатаходца Яана Роозе и демонстрационный показ полицейских собак. Здесь же будут открыты молодежная зона и зона уличной еды.
В этом году к Коплискому фестивалю активно подключился бывший завод резиновых изделий «Пыхьяла», который порадует интересными мероприятиями на любой вкус, в том числе концертами, мастер-классами и экскурсиями. Полностью программа «КоплиФеста» опубликована ЗДЕСЬ. Там же открыта регистрация для участия в экскурсиях и спортивной игре.
В этом году «КоплиФест» особое внимание уделяет теме охраны окружающей среды. Поэтому весь мусор, оставшийся после фестиваля, будет сортироваться по видам отходов в сотрудничестве с Таллиннским центром переработки отходов. Также в сотрудничестве с AS Tallinna Vesi на территории фестиваля будет установлена водоколонка, где все желающие смогут наполнить свою бутылку питьевой водой. Даже декорации используются повторно – они одолжены у фестиваля «Вильянди Фольк».