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Перебор с пластикой? В Сети шокированы новыми фото Хлое Кардашян
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Khloe Kardashian 2018. aastal.

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Одна из сестер Кардашян удивила внешним видом на свежих снимках.

Хлои Кардашян в 2019 и в 2008 годах

ФОТО: SCANPIX/Elu24 kollaaž

Семейство Кардашян всегда находится в центре внимания, поэтому скрыть от любопытных глаз перемены в личной жизни или изменения во внешности, знаменитым сестрам практически не удается. Так, к примеру, на днях жесткой критике в сети подверглась 35-летняя Хлое. На новых фото, которыми девушка поделилась в своем Instagram, селебрити запечатлена в розовом корсете и с ярким макияжем.

Однако внимание подписчиков привлек не столько образ звезды, сколько черты ее лица. Так, по мнению большинства, Хлое стала практически неузнаваемой. В комментариях фанаты предположили, что Кардашян переборщила с пластикой.

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