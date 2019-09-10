Перебор с пластикой? В Сети шокированы новыми фото Хлое Кардашян

Семейство Кардашян всегда находится в центре внимания, поэтому скрыть от любопытных глаз перемены в личной жизни или изменения во внешности, знаменитым сестрам практически не удается. Так, к примеру, на днях жесткой критике в сети подверглась 35-летняя Хлое. На новых фото, которыми девушка поделилась в своем Instagram, селебрити запечатлена в розовом корсете и с ярким макияжем.