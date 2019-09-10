Перебор с пластикой? В Сети шокированы новыми фото Хлое Кардашян
Одна из сестер Кардашян удивила внешним видом на свежих снимках.
Семейство Кардашян всегда находится в центре внимания, поэтому скрыть от любопытных глаз перемены в личной жизни или изменения во внешности, знаменитым сестрам практически не удается. Так, к примеру, на днях жесткой критике в сети подверглась 35-летняя Хлое. На новых фото, которыми девушка поделилась в своем Instagram, селебрити запечатлена в розовом корсете и с ярким макияжем.
Однако внимание подписчиков привлек не столько образ звезды, сколько черты ее лица. Так, по мнению большинства, Хлое стала практически неузнаваемой. В комментариях фанаты предположили, что Кардашян переборщила с пластикой.
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