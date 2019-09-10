Неожиданно! Анджелина Джоли готовится в седьмой раз стать матерью

Расставание Анджелины Джоли со старшим сыном Мэдоксом далось актрисе нелегко. Звездная мама со слезами на глазах провожала парня на учебу в университет, и теперь, по словам инсайдеров, чувствует невероятную пустоту в своей жизни. Многие были уверены, что теперь-то Анджелина точно решит наконец-то наладить личную жизнь, и начнет ходить на свидания. Однако, как оказалось, звезда намерена бороться с переживаниями из-за разлуки иным способом...
Так, западные таблоиды сообщают, что Джоли намерена усыновить еще одного ребенка. И это случится буквально через несколько месяцев!
Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она пока еще ничего не решила до конца,
- пишет таблоид.