Вт, 10.09.2019
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  • Неожиданно! Анджелина Джоли готовится в седьмой раз стать матерью

Неожиданно! Анджелина Джоли готовится в седьмой раз стать матерью

Angelina Jolie.

ФОТО: Hannah McKay / Reuters / Scanpix

Расставание Анджелины Джоли со старшим сыном Мэдоксом далось актрисе нелегко. Звездная мама со слезами на глазах провожала парня на учебу в университет, и теперь, по словам инсайдеров, чувствует невероятную пустоту в своей жизни. Многие были уверены, что теперь-то Анджелина точно решит наконец-то наладить личную жизнь, и начнет ходить на свидания. Однако, как оказалось, звезда намерена бороться с переживаниями из-за разлуки иным способом...

Так, западные таблоиды сообщают, что Джоли намерена усыновить еще одного ребенка. И это случится буквально через несколько месяцев!

Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она пока еще ничего не решила до конца,

- пишет таблоид.

ФОТО: Monica Schipper / AFP/Scanpix

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