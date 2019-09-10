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Известная эстонская актриса Екатерина Новоселова теперь ведет утренники в музее KUMU

Екатерина Новоселова

ФОТО: Kumu Facebook

Образовательный центр KUMU рад приветствовать актрису Екатерину Новоселову, с этой осени ее можно будет увидеть на семейных утренниках и музейных уроках! В музее попросили Катю рассказать немного о себе. 

Меня зовут Екатерина Новосёлова. Я актриса, а еще я очень люблю искусство!

«С осени этого года каждые два последних воскресенья месяца я буду проводить семейные утренники на русском языке для детей и их родителей. Уже 22 и 29 сентября я вас жду в KUMU на выставку замечательного эстонского скульптора, Майре Мянник. Вас ждет увлекательная прогулка с лес белоснежных сказочных скульптур, а также творческое задание как для самых настоящих скульпторов!» - сказала Екатерина. 

Более подробно - в группе в Facebook! 

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