Известная эстонская актриса Екатерина Новоселова теперь ведет утренники в музее KUMU

«С осени этого года каждые два последних воскресенья месяца я буду проводить семейные утренники на русском языке для детей и их родителей. Уже 22 и 29 сентября я вас жду в KUMU на выставку замечательного эстонского скульптора, Майре Мянник. Вас ждет увлекательная прогулка с лес белоснежных сказочных скульптур, а также творческое задание как для самых настоящих скульпторов!» - сказала Екатерина.