«Рига потрясла своим радушием»: участников «Дома-2» заобнимали на кастинге в латвийской столице

Кастинг «Дома-2» в Риге проводился впервые за 15 лет существования проекта, поэтому подготовка к нему проходила очень тщательно. Кастинг-менеджеры признались, что давно не видели таких масштабных и праздничных кастингов.

На кастинг пришло 130 человек, для дальнейшего этапа было записано пара десятков видео анкет. По словам кастинг менеджеров, среди пришедших на кастинг было очень много ярких и интересных людей, блогеров, спортсменов, а также тех, кто покорил своей простотой, прямотой и честностью. Среди пришедших были не только латыши, но и жители соседних Литвы и Эстонии.

«Дом-2» в Прибалтике не только смотрят, но и любят. Для отбора претендентов на проект в Ригу приехали Марина Африкантова и Роман Капаклы, которые официально поженились буквально пару месяцев назад. Эта свадьба стала 25-й на популярной телестройке. Молодожены остались под большим впечатлением от города и людей.

Роман Капаклы: «Нам невероятно понравилась Рига! Я обожаю свой родной Санкт-Петербург, и Рига мне чем-то его напомнила. Сам кастинг прошел на высочайшем уровне, я давно не видел такой подготовки. Это было похоже на настоящий праздник. Рига потрясла своим радушием: нас узнавали на улице и после стандартной процедуры фото просили разрешения обняться! Это очень здорово!»

Марина Африкантова: «Да, Рига – потрясающий город. Сказочные домики, уличные кафешки, в которых можно посидеть с чашкой кофе или бокалом вина и посмотреть на прохожих – это абсолютно моя тема! Совсем не хотелось уезжать, и я уверена, что мы сюда вернемся. На улицах, как сказал Рома, нас буквально заобнимали. Было очень много людей, которые пришли на кастинг ради нас, чтобы просто увидеться, сфотографироваться. Мамы с детьми, пожилые люди – в Риге нас знают, а «Дом-2» любят!»

Жители Риги и ближайших городов произвели на кастинг-группу проекта приятное впечатление. «Открытые, радушные, доброжелательные», - именно так охарактеризовали кастинг-менеджеры претендентов на участие в популярном телешоу. Одним словом, Рига покорила телепроект «Дом-2»! А кто из жителей Прибалтики окажется в периметре, покажет время и телеканал ТНТ!