Вт, 10.09.2019
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Невероятно! Эстонец зарабатывает 2500 евро, но живет в машине

"Päriselu lood: Eestlaste uskumatud elud Soomes" Saatejuht Heelia Sillamaa koos Soome eestlase Gunnar Künnapiga.

ФОТО: Kuvatõmmis

Уже сегодня, в 20:00, в эфире передачи Päriselu lood («Навыдуманные истории») телеканала Kanal2 телеведущая Хеэлия Силламаа расскажет удивительную историю эстонца, который зарабатывает в Финляндии 2500 евро, но живет в своем автомобиле.

«Немного тесновато», — комментирует своё положение проживающий в Финляндии эстонец Гуннар Кюннап. О том, как живется в автомобиле, расскажут уже в сегодняшнем эфире. Журналисты в прямом смысле заглянули в кошелек Гуннара, и честно расспросили о позитивном и негативном опыте, с которым пришлось столкнуться мужчине.

ФОТО: Erakogu

Журналисты также пообщались с мужчиной, оказавшимся без крыши над головой. И услышали такие истории, в которые просто сложно поверить. Как бы вы отреагировали, если бы эстонец, проживающий в Финляндии, пригласил вас в гости в свое подземелье?!

ФОТО: Erakogu

Смотри передачу на Kanal2 сегодня в 20:00! 

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