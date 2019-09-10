Невероятно! Эстонец зарабатывает 2500 евро, но живет в машине

«Немного тесновато», — комментирует своё положение проживающий в Финляндии эстонец Гуннар Кюннап. О том, как живется в автомобиле, расскажут уже в сегодняшнем эфире. Журналисты в прямом смысле заглянули в кошелек Гуннара, и честно расспросили о позитивном и негативном опыте, с которым пришлось столкнуться мужчине.

Журналисты также пообщались с мужчиной, оказавшимся без крыши над головой. И услышали такие истории, в которые просто сложно поверить. Как бы вы отреагировали, если бы эстонец, проживающий в Финляндии, пригласил вас в гости в свое подземелье?!