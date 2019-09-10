Ольга Бузова шокировала своим танцем весь ночной клуб Ибицы

Ведущая «Дома-2» расслабилась в ночном клубе. Инстадива выбрала пикантный образ — надела короткое платье жемчужного оттенка. Наряд был полностью украшен бахромой и подчеркивал стройную фигуру своей обладательницы.

Ольга обула бежевые туфли на высоком каблуке. Она выпрямила волосы и украсила прическу крупной заколкой. Светская львица сделала яркий макияж, выделив губы плотной бордовой помадой.

Ритмичная музыка подняла настроение Бузовой, и та устроила зажигательные танцы. Звезда поделилась моментами безудержного веселья. Тверк в своем исполнении артистка попросила снять на камеру, чтобы поделиться позитивом с поклонниками. Поп-исполнительницу только огорчает один момент — рядом с ней нет мужчины, который бы скрасил одиночество.

«Мы не можем изменить мир, но мы можем заставить его танцевать!.. Суператмосфера, невероятное шоу, виды на море и старый город Ибицы, потрясающая кухня, прекрасные люди вокруг… Не хватает только любимого», — пожаловалась Ольга.