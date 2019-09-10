Звезда реалити-шоу из Великобритании может угодить за решетку на пять лет

Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Бетани Роджерс попалась на хранении кетамина. Теперь телезвезду может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет.
24-летняя мать одного ребенка принимала участие в реалити-шоу в 2015 году, но продержалась на проекте всего неделю. После того, как она не смогла найти для себя партнера, ей пришлось покинуть шоу, пишет The Sun.
В прошлом году Роджерс признала свою вину в хранении наркотиков B-категории. Согласно британскому законодательству, ей грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Роджерс также обвиняется в нелегальном присвоении 16 500 фунтов. Деньги девушка потратила на то, чтобы приобрести автомобиль Audi A4. Слушания по этому делу состоятся в следующем месяце.
#NewProfilePic pic.twitter.com/nHARE1dPu6— Bethany Rogers (@Bethanyrogers__) December 1, 2018