Вт, 10.09.2019
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Звезда реалити-шоу из Великобритании может угодить за решетку на пять лет

Love Island. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: KGC-305 / Will/GoffPhotos.com

Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Бетани Роджерс попалась на хранении кетамина. Теперь телезвезду может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет. 

24-летняя мать одного ребенка принимала участие в реалити-шоу в 2015 году, но продержалась на проекте всего неделю. После того, как она не смогла найти для себя партнера, ей пришлось покинуть шоу, пишет The Sun.

В прошлом году Роджерс признала свою вину в хранении наркотиков B-категории. Согласно британскому законодательству, ей грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. 

Роджерс также обвиняется в нелегальном присвоении 16 500 фунтов. Деньги девушка потратила на то, чтобы приобрести автомобиль Audi A4. Слушания по этому делу состоятся в следующем месяце. 

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