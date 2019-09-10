Две подруги в Финляндии убирали дачный домик, но то, что они нашли, повергло их в настоящий шок

Во время уборки подружки нашли то, чего явно не ожидали увидеть. Подружка Терхи внезапно закричала - она обнаружила мумию небольшого животного. Потом женщины нашли еще одну. Находки решено было сфотографировать и разместить снимки в социальных сетях.

Суонпяя надеется, что кто-то, увидев фотографии, сможет определить, мумии каких животных они нашли. Вроде бы на одной фотографии изображена белка. Со второй сложнее: пока никто не может с уверенностью сказать, кости какого животного обнаружились на даче в Финляндии? Некоторые предполагают, что это собака.