Вт, 10.09.2019
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  • Две подруги в Финляндии убирали дачный домик, но то, что они нашли, повергло их в настоящий шок

Две подруги в Финляндии убирали дачный домик, но то, что они нашли, повергло их в настоящий шок

Мумия животного. Фото иллюстративное.

ФОТО: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Mus/Scanpix

Терхи Суонпяя из Нурмиярви (юг Финляндии) решила сделать генеральную уборку на даче и попросила свою подругу помочь, пишет Elu24.

Во время уборки подружки нашли то, чего явно не ожидали увидеть. Подружка Терхи внезапно закричала - она обнаружила мумию небольшого животного. Потом женщины нашли еще одну. Находки решено было сфотографировать и разместить снимки в социальных сетях.

Суонпяя надеется, что кто-то, увидев фотографии, сможет определить, мумии каких животных они нашли. Вроде бы на одной фотографии изображена белка. Со второй сложнее: пока никто не может с уверенностью сказать, кости какого животного обнаружились на даче в Финляндии? Некоторые предполагают, что это собака.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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