У Ким Кардашян диагностировали страшную болезнь

В последнее время 38-летнюю Ким Кардашьян стали тревожить неприятные симптомы. Ее все чаще мучают головные боли, не проходит общая усталость и постоянно опухают суставы. «Проснулась утром и чувствую, что затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было действительно ужасно», — говорила телезвезда.

Сначала мать четверых детей заподозрила беременность, но тест показал отрицательный результат. В отчаянии Ким обратилась за помощью к медикам и сдала все необходимые анализы. «Я буквально разваливаюсь на части. Чувствую, что проблема в моих костях. Это начинает серьезно беспокоить меня. Я действительно хочу понять, в чем причина… Я должна пойти к врачу и узнать, что происходит, потому что не могу так больше жить», — жаловалась супруга музыканта.

О том, что ее здоровье в опасности, она узнала, когда разговаривала с 35-летней сестрой Хлои. В тот момент Кардашьян позвонил доктор Дэниел Уоллес и озвучил неутешительные итоги обследования. «Анализы показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту», — заключил специалист.

Врач поспешил успокоить телезвезду, уверяя, что еще нельзя быть окончательно уверенным в диагнозе. «Вам следует повторить исследование. Иногда результаты бывают ложноположительными», — уверял Уоллес. Впрочем, Ким уже не могла сдержать эмоций и начала громко рыдать. «Итак, в течение следующих нескольких дней моя жизнь превратится в настоящий ад», — причитала знаменитость.

Напомним, что красная волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, которое может поразить, как внутренние органы, так и центральную нервную систему. С последствиями недуга хорошо знакома Селена Гомес. Девушка чуть не лишилась жизни из-за отказа обеих почек. При ревматоидном артрите деформируются кости и происходит воспаление суставов.