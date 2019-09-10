Еще один конец света 14 сентября: эксперты считают, что из-за парада планет откроется портал в ад

Предостережения о конце света регулярно появляются в сети. Сначала катастрофу ждали в начале июля, после дата сдвинулась на месяц. Некоторые предрекали конец света 1 сентября, что послужило причиной шуток о том, что для родителей и детей начало учебного года сродни апокалипсису. Но день прошел без больших потрясений.

Причиной, почему прогнозы не сбываются, эксперты назвали неверное толкование летописных текстов, неточности перевода и спутанную систему летоисчисления. В прошлом люди приписывали всему, что не могли объяснить, сакральный смысл, полагая, что это знак приближающего несчастья, кара богов. Но на этот раз назначенная дата Армагеддона имеет серьезные основания.

Конец света в 2019 году

По наблюдениям уфологов, приближающийся апокалипсис связан с парадом планет: 14 сентября четыре планеты — Земля, Венера, Меркурий и Марс — встанут в одну линию, что причинит ужасные беды человечеству.

Парад планет издревле называют плохим знамением. Похоже, древним народам было известно что-то об этом событии, поскольку почти во всех священных книгах о нем есть упоминание. Человечество ожидало апокалипсиса в 1982 году, полагая, что именно большой парад планет станет началом конца. Тот год в самом деле был тяжелым, но ничего сверхъестественного не произошло. И только недавно эксперты, занимающиеся переводом и анализом древних текстов, открыли: речь шла не о полном параде планет, а о малом, который как раз выпадает на середину сентября 2019 года.

По мнению экспертов, парад планет может открыть портал в иной мир, который в священных текстах называют «адом», и демоны бросятся на Землю, чтобы истребить всю жизнь.

Стоит ли верить информации о конце света

С научной точки зрения парад планет — довольно типичное явление, которое происходит приблизительно lдва-три раза в год и представляет интерес лишь для астрономов, специализирующихся на изучении планет. На фоне этого становится понятно, что предостережения об адском портале, который откроется 14 сентября, не имеют под собой достоверной основы. Ведь тогда конец света происходил два раза за год.