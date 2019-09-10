Подозрение было: постельное фото звезд «Уральских пельменей» вызвало фурор в Сети

Однако в Сети стали ходить слухи, что их связывают не только сцена и дружеские отношения, но и что-то большее. Причиной тому стал гастрольный тур, где они вместе на яхте повторили сцену и фильма «Титаник» с Джейком (Леонардо Ди Каприо) и Роуз (Кейт Уинслет).

Ксения же одновременно подогрела и тут же потушила на корню нелепые догадки поклонников. Артистка опубликовала у себя в Instagram «постельное» фото с Постоваловым, заявив при этом, что их с Романом ничего не связывает кроме дружбы и сцены. На этом Ксения не остановилась, подчеркнув напоследок, что «Брекоткин ей не мать», чем не на шутку развеселила подписчиков.

«Смотрели сегодня свежий выпуск #уральскиепельмени ? Там был один из моих любимых номеров с пятном на стене. Чтобы предотвратить шквал комментариев: мы с Ромой вместе только на сцене в качестве Николая и Натальи, мы не женаты, мы не мутим, мы просто классно смотримся в кадре, ну, и дружим, конечно же. И Брекоткин мне не мать!» - подписала Корнева постельное фото с нового концерта юмористов «Против Ома нет приема», который, к слову, раскритиковали поклонники.