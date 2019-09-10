Был пьян: Билан объяснил на видео свой неадекватный концерт в Самаре

Певец Дима Билан покаялся за свое неадекватное поведение на концерте в Самаре, разместив соответствующее видеообращение к жителям города на своей странице в Instagram, подписав пост «Прости меня, Самара!».
Артист признался, что в момент своего выступления в день города, он был нетрезвым на сцене, сообщает Topnews.
«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке, выпил коньяк, не рассчитал», — раскрыл исполнитель тайну «пьяного концерта».
Певец в качестве извинения за фактически сорванное выступление пообещал, что проведет в Самаре бесплатный концерт «с качественным звуком, с качественным мной».
Кроме того, артист рассказал о планах подарить городу детскую площадку, которая «не будет лишней для маленьких жителей Самары».
Отметим, что многие подписчики поддержали Билана, отметив его искренность и умение признать ошибки.