Был пьян: Билан объяснил на видео свой неадекватный концерт в Самаре

Артист признался, что в момент своего выступления в день города, он был нетрезвым на сцене, сообщает Topnews.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке, выпил коньяк, не рассчитал», — раскрыл исполнитель тайну «пьяного концерта».

Как объяснил Билан свое неадекватное поведение на сцене, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, и долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «жуткую шутку».

Певец в качестве извинения за фактически сорванное выступление пообещал, что проведет в Самаре бесплатный концерт «с качественным звуком, с качественным мной».

Кроме того, артист рассказал о планах подарить городу детскую площадку, которая «не будет лишней для маленьких жителей Самары».