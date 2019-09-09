Это надо видеть: Анна Седокова снялась в БДСМ-наряде

На дня вышел новый номер Playboy Russia, обложку которого украсили снимки Анны в очень и очень соблазнительном образе. Певица примерила латексное белье и колготы в крупную сетку, а на другом фото Седокова лежит на кресле в латексной перчатке, а другая перчатка прикрыла самое сокровенное. Даже непонятно, есть ли вообще какие-то трусики на ее бедрах.