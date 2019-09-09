Это надо видеть: Анна Седокова снялась в БДСМ-наряде
Анна Седокова - довольно откровенная девушка, которая явно не стесняется своей сексуальности и обалденных форм, пишет Mport.ua.
На дня вышел новый номер Playboy Russia, обложку которого украсили снимки Анны в очень и очень соблазнительном образе. Певица примерила латексное белье и колготы в крупную сетку, а на другом фото Седокова лежит на кресле в латексной перчатке, а другая перчатка прикрыла самое сокровенное. Даже непонятно, есть ли вообще какие-то трусики на ее бедрах.
Автором снимков стал фотограф Александр Мультиков.
Кстати, певица нисколько не стеснялась съемок, наоборот, всячески подчеркивала в интервью важность ощущения себя сексуальной и желанной.
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